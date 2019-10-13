За минувшие сутки армия Киева выпустила по ДНР 367 боеприпасов

СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-13T12:09:34+03:00

Интенсивность и количество обстрелов со стороны ВСУ продолжает нарастать. Фото: sevas.com

За прошедшие сутки украинские военные обстреляли ДНР 28 раз, выпустив по Республике 367 боеприпасов

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За прошедшие сутки территория ДНР подверглась обстрелам со стороны ВСУ 28 раз. По мирным городам и поселкам Республики было выпущено 367 боеприпасов. Применялось следующее вооружение:

Горловское направление: минометы 82 миллиметра – 1 раз (2 мины); РПГ/СПГ – 1 раз (3 гранаты); крупнокалиберное стрелковое оружие – 2 раза; стрелковое оружие – 2 раза.

Донецкое направление: минометы 120 миллиметров– 3 раза (27 мин); минометы 82 миллиметра – 4 раза (32 мины); БМП/БТР – 4 раза (170 выстрелов); РПГ/СПГ – 4 раза (14 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 5 раз; стрелковое оружие – 5 раз.

Мариупольское направление: минометы 120 миллиметров – 1 раз (11 мин); минометы 82 мм – 1 раз (4 мины); РПГ/СПГ – 5 раз (15 гранат); АГС – 2 раза (87 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 8 раз; стрелковое оружие – 8 раз.

В зоне обстрела со стороны ВCУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (поселок шахты Гагарина), Донецк (Вольво-Центр, поселок шахты "Трудовская"), Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Луганское, Петровское, Новоласпа, Коминтерново, Ленинское, Саханка.

ИСТОЧНИК KP.RU