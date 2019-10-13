Погода на день в Луганске: 13 октября ожидается теплый ясный день без осадков
Температура воздуха в ЛНР 13 октября будет колебаться от +5 градусов ночью до 21 градуса выше нуля днем, осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- С 21.00 12 октября до 21.00 13 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10, днем 16-21 градус тепла, - прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 19-21 градус тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 5-7 градусов ночью и 17-19 градусов тепла днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 7-9 градусов ночью до 18-20 градусов тепла днем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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