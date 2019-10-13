2019-10-13T08:19:51+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 13 октября нас ждет прекрасный солнечный выходной, до +20!

По сообщениям синоптиков, в ДНР воскресенье, 13 октября весь будет ясный, без осадков
Ольга ГОРДО
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Октябрь в Донецке. Фото: Александр ВалентиновичОктябрь в Донецке. Фото: Александр Валентинович
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 13 октября ожидается ясный солнечный день.

- Ясная погода в Донецке будет наблюдаться на протяжении всего дня. Столбики термометров поднимутся до отметки +20! Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР

Восход солнца в Донецке в 06:44, закат – 17:55, долгота дня 11 часов 1 минута.

По народному календарю 13 октября почитается память святого Михаила, первого митрополита Киевского. Крестьяне вытрушивали из своих постелей старую солому и жгли ее "от призора недоброго глаза" и для того, чтобы "прибавить ходу зиме". В этот день наблюдали за журавлями: если они уже отлетели, значит будет ранняя и холодная зима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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