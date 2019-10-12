2019-10-12T21:12:19+03:00
Общество

В Донецке в парке Щербакова ребята из студенческих отрядов устроили большой праздник

Марафон шуток, песен и танцев никого не оставил равнодушным
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Донецке в парке Щербакова ребята из студенческих отрядов устроили большой праздник. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма ДНРВ Донецке в парке Щербакова ребята из студенческих отрядов устроили большой праздник. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР
Изменить размер текста:

В субботу, 12 октября, в парке имени Щербакова состоялся большой праздник молодежных студенческих трудовых отрядов Донецкой Народной Республики. На танцплощадке «Вечерние ритмы» ребята в игровой форме подвели итоги проделанной работы и зажгли зрителей своей энергией. Они устроили целый марафон шуток, песен и танцев.

- Эти парни и девушки в свободное от учебы время работают строителями, официантами, вожатыми, поварами, спасателями, охранниками и не только, - рассказала «Комсомолке» начальник отдела по работе с молодежью Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Юлия Сафронова. – Ребята студенческими отрядами трудятся как на территории Республики, так и в Российской Федерации, в частности, в Краснодарском крае, Ростовской и Рязанской областях.

Временно исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма Виктор Орехов, выйдя на сцену, фигурально заметил, что ребята своим задором сделали ему «укол молодости». Пожелал ребятам стать успешными людьми и заместитель министра Дмитрий Ковыршин.

Депутат Народного Совета Мария Пирогова подчеркнула, что она примерно одного возраста с ребятами, и они тоже при желании и упорстве смогут добиться намеченных целей.

Праздничный марафон пролетел на одном дыхании. Ребята еще долго не расходились, делая селфи на память.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВСУ минируют участок, где должно состояться разведение войск
Солдаты ВСУ отравились «просрочкой»
Украинские националисты начали зачистку «сепаратистов» в Золотом
Девушки из ЛНР поборются за корону международного конкурса красоты в Турции
«Народный креатив»: На одной из многоэтажек Донецка появилась необычная мозаика из пластиковых крышек
В электронной очереди на получение паспорта РФ зарегистрировалось больше 6 тысяч жителей ЛНР
Шесть собак из донецкого приюта «ПИФ» поехали в новые семьи в Россию
В Луганске у предпринимателя изъяли ювелирные украшения на 15 миллионов рублей
ВСУ ведут массированный обстрел ДНР: обесточен поселок Коминтерново
«Вот у кого нужно учиться любить жизнь» В Донецке спасли собаку, которую переехал комбайн
Украина дооборудует позиции в Золотом
В результате обстрела ВСУ в Коминтерново поврежден дом
Считайте хвостики! Сколько котиков можно провозить через таможню ДНР
Избил до смерти собственного отца: Полиция ДНР задержала 43-летнего макеевчанина
Макеевский парень убрал мусор и стал звездой интеренета
К границам Республики ВСУ тянут технику, а украинские националисты вступают в разборки с силовиками
"Иные встречают так, будто у меня день рождения": Как проходит перепись населения 2019 в ДНР
Эх, раз, еще раз: Вопрос о разведении сил поднимут снова в Минске
Одолеем снегопады и гололед! Донецк во всю готовится к зиме
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному Егору Бойко
В Донецке состоится конкурс молодых талантов «Горячее сердце»
В Горловке столкнулись фура и троллейбус: обошлось без жертв
Третья попытка разведения сил в Донбассе потерпела фиаско
Украина не подтвердила готовность к разведению сил и средств в Золотом
«Я самый лучший в мире взломщик!» Соцсети удивил попугай из контактного зоопарка с необычной способностью