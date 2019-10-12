СЕГОДНЯ 21:05 2019-10-12T21:12:19+03:00

В Донецке в парке Щербакова ребята из студенческих отрядов устроили большой праздник. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР

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В субботу, 12 октября, в парке имени Щербакова состоялся большой праздник молодежных студенческих трудовых отрядов Донецкой Народной Республики. На танцплощадке «Вечерние ритмы» ребята в игровой форме подвели итоги проделанной работы и зажгли зрителей своей энергией. Они устроили целый марафон шуток, песен и танцев.

- Эти парни и девушки в свободное от учебы время работают строителями, официантами, вожатыми, поварами, спасателями, охранниками и не только, - рассказала «Комсомолке» начальник отдела по работе с молодежью Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Юлия Сафронова. – Ребята студенческими отрядами трудятся как на территории Республики, так и в Российской Федерации, в частности, в Краснодарском крае, Ростовской и Рязанской областях.

Временно исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма Виктор Орехов, выйдя на сцену, фигурально заметил, что ребята своим задором сделали ему «укол молодости». Пожелал ребятам стать успешными людьми и заместитель министра Дмитрий Ковыршин.

Депутат Народного Совета Мария Пирогова подчеркнула, что она примерно одного возраста с ребятами, и они тоже при желании и упорстве смогут добиться намеченных целей.

Праздничный марафон пролетел на одном дыхании. Ребята еще долго не расходились, делая селфи на память.

ИСТОЧНИК KP.RU