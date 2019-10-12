Солдаты ВСУ отравились «просрочкой»

СЕГОДНЯ 19:52 2019-10-12T19:52:19+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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15 военнослужащих вооруженных формирований Украины госпитализированы с отравлением. Причиной этому стали просроченные продукты, которыми кормили солдат.

- В 72-й бригаде отмечается массовое отравление военнослужащих в результате употребления в пищу продуктов с истекшим сроком хранения, - говорит офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - 15 боевиков соединения доставлены в городскую больницу Северодонецка.

В 59-й бригаде выявлена недостача продуктов. Здесь также идут разбирательства.

- По сообщению источника, акты проверки планируется передать в военную прокуратуру для привлечения к ответственности виновных должностных лиц, - сказал Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU