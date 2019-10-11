Избил до смерти собственного отца: Полиция ДНР задержала 43-летнего макеевчанина

11 Окт. 21:41 2019-10-11T21:41:48+03:00

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Полиция ДНР задержала 43-летнего жителя Макеевки, подозреваемого в убийстве собственного отца. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

- В Центрально-Городском районе Макеевки сотрудники полиции задержали на месте преступления 43-летнего горожанина, который избил до смерти своего отца. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, — отметили в МВД.

В полицию поступило сообщение, что в одной из квартир трехэтажного дома происходит драка. Прибывшие на место правоохранители установили, что между подозреваемым и его отцом произошел конфликт.

- От полученных травм пенсионер скончался на месте. Злоумышленник сознался в содеянном, но не раскаивается. Свою вину мужчина списывает на алкоголь и многолетние издевательства со стороны отца, — добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

ИСТОЧНИК KP.RU