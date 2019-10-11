2019-10-11T21:41:48+03:00
Происшествия

Избил до смерти собственного отца: Полиция ДНР задержала 43-летнего макеевчанина

Тот подозревается в убийстве собственного отца
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Теперь отцеубийству грозит тюрьма. Фото: bbc.comТеперь отцеубийству грозит тюрьма. Фото: bbc.com
Изменить размер текста:

Полиция ДНР задержала 43-летнего жителя Макеевки, подозреваемого в убийстве собственного отца. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

- В Центрально-Городском районе Макеевки сотрудники полиции задержали на месте преступления 43-летнего горожанина, который избил до смерти своего отца. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, — отметили в МВД.

В полицию поступило сообщение, что в одной из квартир трехэтажного дома происходит драка. Прибывшие на место правоохранители установили, что между подозреваемым и его отцом произошел конфликт.

- От полученных травм пенсионер скончался на месте. Злоумышленник сознался в содеянном, но не раскаивается. Свою вину мужчина списывает на алкоголь и многолетние издевательства со стороны отца, — добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Макеевский парень убрал мусор и стал звездой интеренета
К границам Республики ВСУ тянут технику, а украинские националисты вступают в разборки с силовиками
"Иные встречают так, будто у меня день рождения": Как проходит перепись населения 2019 в ДНР
Эх, раз, еще раз: Вопрос о разведении сил поднимут снова в Минске
Одолеем снегопады и гололед! Донецк во всю готовится к зиме
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному Егору Бойко
В Донецке состоится конкурс молодых талантов «Горячее сердце»
В Горловке столкнулись фура и троллейбус: обошлось без жертв
Третья попытка разведения сил в Донбассе потерпела фиаско
Украина не подтвердила готовность к разведению сил и средств в Золотом
«Я самый лучший в мире взломщик!» Соцсети удивил попугай из контактного зоопарка с необычной способностью