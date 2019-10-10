2019-10-10T12:59:54+03:00
Политика

«Адвокат» лишил старушку из Луганска ста тысяч рублей

Пожилая женщина отдала деньги мошеннику «для спасения сына» от следствия
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Мужчина пообещал пожилой женщине решить за 100 тысяч рублей проблемы ее сына. Фото: sm-news.ruМужчина пообещал пожилой женщине решить за 100 тысяч рублей проблемы ее сына. Фото: sm-news.ru
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82-летняя жительница Луганска в декабре 2018 года обратилась к адвокату за юридической помощью по уголовному делу на ее сына. В отношении последнего шло предварительное следствие.

- Введя потерпевшую в заблуждение относительно своих полномочий, не являясь адвокатом, путем обмана, под предлогом оказания юридических услуг по уголовному делу, преступник завладел ее денежными средствами в сумме 100 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Отмечается, что мошеннические действия совершил мужчина 1976 года рождения. Он полностью признал свою вину и возместил причиненный материальный ущерб. Это будет учтено судом при вынесении приговора. Сейчас же окончено предварительное следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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