2019-10-10T10:47:56+03:00
Политика

Война будет до победного конца: Киев не собирается амнистировать ополченцев Донбасса

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что в правительстве не рассматривают вопрос относительно амнистии
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Андрей Загороднюк демонстрирует намерение воевать в Донбассе до победного конца. Фото: МОУАндрей Загороднюк демонстрирует намерение воевать в Донбассе до победного конца. Фото: МОУ
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- Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами урегулирования ситуации в Донбассе такова, что они совершенно не рассматривают вопрос относительно амнистии преступников, - заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время встречи «Диалоги об Украине» в Житомире. - Ни в одном из сценариев никто не видит амнистии террористам и преступникам, воевавшим против наших и особенно тех, кто совершили преступления.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что Загороднюк перевернул все вверх ногами.

- Преступниками глава оборонного ведомства считает ополченцев Донбасса, которые в 2014 году встали на защиту жителей родного края, их домов, которые украинская армия начала расстреливать и бомбить. Кстати, в нарушение Конституции Украины и других законов незалежной.

А по каким критериям тогда оценить зверства карателей из добробатов? – задает вопрос политолог.

Он уверен, что заявление министра обороны Украины не случайно прозвучало 9 октября – в день, когда должны были развести войска в Петровском и Золотом.

- Загороднюк утверждает, что Минские соглашения подписывались в 2014 году под очень серьезным прессингом. Сейчас, мол, ситуация изменилась, и может быть предложено другое видение, которое будет согласовано с международными партнерами, - говорит Кузьменко. – Таким образом, опять навязывается далеко не мирный путь решения конфликта. Без амнистии это фактически означает продолжение войны до победного конца. Только вопрос: на чьей стороне будет победа?

ИСТОЧНИК KP.RU

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