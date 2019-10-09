10 октября в Луганске ожидаются заморозки до минус 3 градусов
10 октября в Луганске и ЛНР ожидаются заморозки до 3 градусов ниже нуля. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- Ночью и утром 10 октября в Луганске и местами по территории Республики ожидаются заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов, - предупреждают синоптики.
Заморозками считается понижение температуры воздуха и почвы до нуля градусов и ниже при установившейся среднесуточной температуре более 5 градусов тепла. В это время они наносят большой ущерб сельскому хозяйству.
По предварительному прогнозу, 10 октября сохранится влияние гребня Азорского антициклона, ожидается переменная облачность, без осадков, максимальная дневная температура повысится на 3-5 градусов. 11 октября будет облачно с прояснениями, местами пройдет слабый дождь, температурный фон существенно не изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU