10 октября в Луганске ожидаются заморозки до минус 3 градусов

СЕГОДНЯ 20:12 2019-10-09T20:12:13+03:00

Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии

Изменить размер текста: A A

10 октября в Луганске и ЛНР ожидаются заморозки до 3 градусов ниже нуля. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Ночью и утром 10 октября в Луганске и местами по территории Республики ожидаются заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов, - предупреждают синоптики.

Заморозками считается понижение температуры воздуха и почвы до нуля градусов и ниже при установившейся среднесуточной температуре более 5 градусов тепла. В это время они наносят большой ущерб сельскому хозяйству.

По предварительному прогнозу, 10 октября сохранится влияние гребня Азорского антициклона, ожидается переменная облачность, без осадков, максимальная дневная температура повысится на 3-5 градусов. 11 октября будет облачно с прояснениями, местами пройдет слабый дождь, температурный фон существенно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU