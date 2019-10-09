Никонорова: Киев поставил под угрозу саммит «нормандской четверки»

СЕГОДНЯ 18:26 2019-10-09T18:28:14+03:00

Республики же полностью выполнили все требования и подтвердили готовность к возобновлению разведения

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Киев, сорвав разведение подразделений и вооружений в Донбассе, поставил под угрозу проведение саммита лидеров «нормандской четверки». Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Чем бы ни был вызван саботаж возобновления разведения, это ставит под угрозу срыва проведение саммита «Нормандской четверки» по вине Киева, - сказано в заявлении Никоноровой.

Министр подчеркнула, что Республики со своей стороны полностью выполнили все требования и подтвердили готовность к возобновлению разведения.

Наталья Юрьевна напомнила, что процесс устранения нарушения на участках разведения войск был одним из главных условий проведения саммита в «нормандском формате».

Напомним, что Рамочное решение о разведении войск в Донбассе было подписано в сентябре 2016 года. Документ определяет для этого три пилотные территории – Петровское (под Донецком), Станица Луганская и Золотое (оба в ЛНР). Не исключалось, что разведение может произойти по всей линии соприкосновения. В районе Петровского и Золотого подразделения сторон были разведены еще в октябре 2016-го. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно сообщали, что на участках разведения вновь были замечены вооруженные силы Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU