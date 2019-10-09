2019-10-09T18:28:14+03:00
Политика

Никонорова: Киев поставил под угрозу саммит «нормандской четверки»

Республики же полностью выполнили все требования и подтвердили готовность к возобновлению разведения
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Никонорова: Киев поставил под угрозу саммит «нормандской четверки». Фото: МИД ДНРНиконорова: Киев поставил под угрозу саммит «нормандской четверки». Фото: МИД ДНР
Изменить размер текста:

Киев, сорвав разведение подразделений и вооружений в Донбассе, поставил под угрозу проведение саммита лидеров «нормандской четверки». Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Чем бы ни был вызван саботаж возобновления разведения, это ставит под угрозу срыва проведение саммита «Нормандской четверки» по вине Киева, - сказано в заявлении Никоноровой.

Министр подчеркнула, что Республики со своей стороны полностью выполнили все требования и подтвердили готовность к возобновлению разведения.

Наталья Юрьевна напомнила, что процесс устранения нарушения на участках разведения войск был одним из главных условий проведения саммита в «нормандском формате».

Напомним, что Рамочное решение о разведении войск в Донбассе было подписано в сентябре 2016 года. Документ определяет для этого три пилотные территории – Петровское (под Донецком), Станица Луганская и Золотое (оба в ЛНР). Не исключалось, что разведение может произойти по всей линии соприкосновения. В районе Петровского и Золотого подразделения сторон были разведены еще в октябре 2016-го. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно сообщали, что на участках разведения вновь были замечены вооруженные силы Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отвести силы и средства под Донецком снова попытаются 10 октября
Киев сорвал развод сил и средств под Донецком
«Единственный путь к урегулированию ситуации в Донбассе»: В НАТО поддержали формулу Штайнмайера
Украина сорвала разведение сил у Золотого
Украинские военные открыли стрельбу в районе разведения сил у села Петровское
Ясиноватая, Докучаевск и Саханка подверглись артобстрелам
Отопительный сезон в ДНР 2019: В Харцызске ремонтируют четыре котельные
В Донецке автобус вылетел с дороги через бетонное ограждение
Украинские военные попытались вызвать ответный огонь в районе разведения сил у Золотого
В центре Донецка появится граффити-портрет Героя ДНР Арсена Павлова Моторолы
Разведение войск в ДНР: Республика заявила о готовности
Экс-нардеп Украины Олег Ляшко сравнил жителей Донбасса с эсэсовцами и гестаповцами
Разведение сил в ЛНР: Украина не готова к отводу в Золотом
Жители Горловки собирают гуманитарную помощь бойцам на передовую
Разведение сил в ЛНР: Для саботажа в Золотом прибыли украинские националисты
ВСУ разместили бронетехнику в трех поселках Донбасса
Горняки двух шахт на Луганщине устроили забастовку
«Она называла меня пушистиком!» Москвич разыскивает девушку из Донецка Аниту Куран
В Украине предложили три варианта развития ситуации в Донбассе
Эпидемия гриппа 2019 в Донецке и ДНР: Врачи ожидают нашествие вируса группы А
В Донецке пропал 16-летний парень с серо-зелеными глазами
Экс-министр иностранных дел Украины: «Формулы Штайнмайера» не существует
Информация о минировании ВУЗов и здания администрации Луганска оказалась фейком
ВСУ обстреливали ДНР по всем направлениям
Экстренное заявление НМ ДНР: по всей линии фронта фиксируется обострение
«Свое тело я хочу довести до идеала!»: Молодой дедушка победил в Кубке Донбасса по бодибилдингу