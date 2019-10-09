«Единственный путь к урегулированию ситуации в Донбассе»: В НАТО поддержали формулу Штайнмайера

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-09T15:03:25+03:00

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В поддержку «формулы Штайнмайера» как единственного пути к урегулированию ситуации в Донбассе выступило представительство НАТО в Украине. Соответствующее заявление на брифинге в Северодонецке Луганской области сделал его глава Александр Винников.

- НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование «формулы Штайнмайера» в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений, – сказал он.

Напомним, что «формулу Штайнмайера» подписал представитель Киева Леонид Кучма. Ее поэтапная реализация поможет установлению мира на Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU