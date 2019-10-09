Ясиноватая, Докучаевск и Саханка подверглись артобстрелам

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-09T10:41:38+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки двенадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти сорок боеприпасов.

Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Украинские военные обстреляли донецкий аэропорт, Жабичево, Докучаевск Ясиноватую, Крутую Балку, Доломитное, Новоласпу и Саханку, - рассказал Якубов. - Боевики применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в Докучаевске поврежден один из домов на улице Центральная.

Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU