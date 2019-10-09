Отопительный сезон в ДНР 2019: В Харцызске ремонтируют четыре котельные

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-09T09:31:16+03:00

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Отопительный сезон в Республике 2019 не за горами. О ходе ремонтных работ на четырех частных котельных, отапливающих объекты социальной сферы Харцызска, сегодня, 9 октября, рассказал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

- Проблемная ситуация сложилась в результате самоустранения от работы частного предприятия, ранее обслуживавшего эти котельные. Это и вызвало задержку в проведении подготовительных работ к отопительному сезону. На сегодня в результате судебного решения на предприятии, которому принадлежат данные котельные введено внешнее управление. Сейчас ГП «Донбасстеплоэнерго» проводит работы по ремонту оборудования, так что думаем, что потребители получат тепло вовремя, - отметил представитель Минстроя.

Виталий Кижаев добавил, что остальные котельные Республики подготовлены к отопительному сезону практически на 100%. Подготовка систем теплоснабжения к отопительному сезону находится на завершающем этапе. Запуск отопительной системы планируется традиционно 15 октября.

Напомним, говоря о результатах подготовки городов и районов Республики к отопительному сезону, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец упомянул о наличии проблемных котельных в Харцызске.

ИСТОЧНИК KP.RU