2019-10-09T07:34:23+03:00
Политика

Украинские военные попытались вызвать ответный огонь в районе разведения сил у Золотого

Не исключено, что провокацию организовали прибывшие националисты
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные попытались вызвать ответный огонь в районе разведения сил у Золотого. Фото: ТК «Звезда»Украинские военные попытались вызвать ответный огонь в районе разведения сил у Золотого. Фото: ТК «Звезда»
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Украинские вооруженные формирования обстреляли район поселка Золотое-5 накануне запланированного на 9 октября разведения сил и средств в этом районе. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов ЛНР, находящихся в зоне разведения, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия.

- Несмотря на стремление президента Украины Владимира Зеленского решить вооруженный конфликт на Донбассе мирным путем, командиры соединений в зоне карательной операции пытаются сорвать процесс разведения сил и средств на участке №2 «Золотое», начало которого запланировано на 9 октября, - рассказал Яков Осадчий. - Боевики 72-й бригады ВФУ по приказу военного преступника командира бригады Богомолова подвергли обстрелу из вооружения БМП-1 и стрелкового оружия район населенного пункта Золотое-5, выпустив десять боеприпасов.

В Народной милиции не исключают, что организаторами провокации могли быть прибывшие накануне националисты.

Информация о разрушениях и пострадавших среди мирных жителей уточняется.

- Мы призываем международные организации принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий на линии боевого соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта на Донбассе и выполнить мероприятия по разведению сил и средств. Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не поддаются на провокации противника, - подчеркнул Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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