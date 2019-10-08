В центре Донецка появится граффити-портрет Героя ДНР Арсена Павлова Моторолы

СЕГОДНЯ 21:22 2019-10-08T21:22:13+03:00

Также в пресс-службе общественного движения добавили, что для создания портрета понадобится, как минимум 100 литров краски. Фото: oddr.info

Граффити будет нарисовано на доме номер шесть на улице Гринкевича

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Проект граффити-портрета Арсена Павлова (Моторолы) в центре Донецка наконец воплотиться в жизнь. Уже начались подготовительные работы на месте, где будет размещено граффити. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Общественного движения «Донецкая Республика»

— С целью увековечения памяти о Героях Донецкой Народной Республики в рамках проекта «Знай наших» совместно с АртТаран в Донецке на улице Гринкевича, начинаются работы над арт-объектом с изображением Героя ДНР, Арсена Сергеевича Павлова, — говорится в сообщении.

Граффити-портрет будет расположен на стене жилого дома номер шесть на улице Гринкевича. Размер рисунка 12 на 6 метров. Над его созданием будет трудиться донецкий художник Кравченко Андрей.

Напомним, что это уже не первое граффити с Героем ДНР. Талантливые художники нарисовали портреты Моторолы в Санкт-Петербурге и Белграде (столице Сербии), еще в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU