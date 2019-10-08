В центре Донецка появится граффити-портрет Героя ДНР Арсена Павлова Моторолы
Проект граффити-портрета Арсена Павлова (Моторолы) в центре Донецка наконец воплотиться в жизнь. Уже начались подготовительные работы на месте, где будет размещено граффити. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Общественного движения «Донецкая Республика»
— С целью увековечения памяти о Героях Донецкой Народной Республики в рамках проекта «Знай наших» совместно с АртТаран в Донецке на улице Гринкевича, начинаются работы над арт-объектом с изображением Героя ДНР, Арсена Сергеевича Павлова, — говорится в сообщении.
Граффити-портрет будет расположен на стене жилого дома номер шесть на улице Гринкевича. Размер рисунка 12 на 6 метров. Над его созданием будет трудиться донецкий художник Кравченко Андрей.
Напомним, что это уже не первое граффити с Героем ДНР. Талантливые художники нарисовали портреты Моторолы в Санкт-Петербурге и Белграде (столице Сербии), еще в 2016 году.
ИСТОЧНИК KP.RU
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