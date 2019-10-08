ВСУ разместили бронетехнику в трех поселках Донбасса

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-08T16:04:31+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Вооруженные формирования Украины продолжают размещать военную технику вблизи жилых домов в поселках Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Нашей разведкой выявлено местонахождение вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины, размещенной в нарушение Минских договоренностей и в непосредственной близости от жилых домов, - говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Хлебодаровка замечены три гаубицы Д-20 калибра 152 миллиметра, у населенных пунктов Красногоровка и Новобахмутовка выявлены в общей сложности три БМП и БТР.

ИСТОЧНИК KP.RU