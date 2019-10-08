2019-10-08T13:49:16+03:00
Здоровье

Эпидемия гриппа 2019 в Донецке и ДНР: Врачи ожидают нашествие вируса группы А

Минздрав заявляет, что эпидемия гриппа 2019 в Донецке и ДНР еще не началась
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Эпидемия может начаться с нашествия гриппа вида АЭпидемия может начаться с нашествия гриппа вида АФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Эпидемия гриппа 2019 в Донецке и ДНР традиционно начинается в октябре – ноябре. Уровень заболеваемости в ДНР сейчас в 2,5 раза ниже эпидемиологических показателей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава ДНР. Мониторинг делается каждую неделю. Но, как подсчитали в ведомстве, в прошлом году показатели за такой же период были ниже на 2%.

Чаще всего сейчас болеют дети до 4 лет и младшего школьного возраста (более 80% от заболевших).

Наиболее опасны вирусы типа А. Они могут привести к серьезным осложнениям: энцефалиту, пневмонии, отиту и т.д. Именно вирус типа А, как прогнозируют врачи, может положить начало эпидемии в нашем регионе.

- В отличие от гриппа, симптомы ОРВИ нарастают постепенно. А вот температура при ОРВИ выше 38,5 С не поднимается или ее может и не быть, - говорит терпапевт горбольницы №20 Светлана Моисеенко. – У наших жителей сейчас снижен иммунитет, я это наблюдаю на своем участке в прифронтовом районе. Хорошее питание и сон – то, что может его хоть немного укрепить.

С начала октября стартовала вакцинация. Ее советуют проводить до начала эпидемии, т.к. иммунитет после прививки от гриппа вырабатывается две недели. Но полной защиты от гриппа вакцинация не дает. У привитых людей вероятность осложнений уменьшается на 60%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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