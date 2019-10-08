2019-10-08T12:05:25+03:00
Общество

Информация о минировании ВУЗов и здания администрации Луганска оказалась фейком

О минировании зданий МЧС ЛНР узнали из анонимного телефонного звонка
Екатерина Сорока
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Эвакуация студентов и преподавателей прошла в 1, 2, 3 и 4 корпусах ЛНУ им. Даля. Фото: gtrklnr.comЭвакуация студентов и преподавателей прошла в 1, 2, 3 и 4 корпусах ЛНУ им. Даля. Фото: gtrklnr.com
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7 октября учебный процесс в нескольких вузах Луганска был сорван из-за срочной эвакуации, которую устроили сотрудники МЧС ЛНР. Из анонимного звонка в спасательном ведомстве узнали, что в зданиях заложена взрывчатка. Но после тщательного обыска информация не подтвердилась. Об этом рассказали в оперативной сводке происшествий МЧС ЛНР.

— На линию 101 поступил анонимный звонок о заминировании зданий Луганской администрации, Луганского национального университета имени Т.Г. Шевченко, Луганского национального университета имени В. Даля. В 14.52, после обследования сотрудниками помещений и прилегающей территории, взрывоопасных предметов не выявлено, — говорится в сообщении, — От оперативного дежурного МВД поступило сообщение о заминировании зданий: Дворца культуры имени В.И. Ленина и Луганского национального аграрного университета. 16.10, после обследования сотрудниками помещений и прилегающей территории, взрывоопасных предметов не выявлено.

Рейд по корпусам ВУЗов и других админзданий города проходил в середине дня. Но официальное заявление спасательного ведомства появилось только на следующее утро. Тем временем в социальных сетях из-за слухов и домыслов разгорелась нешуточная паника.

Некоторые «очевидцы» эвакуации утверждали, что взрывчатку все же нашли в двух ВУЗах.

— Взрывчатку нашли в первом корпусе ЛНУ им. Шевченко… В ЛНУ им. Даля тоже нашли, где именно не знаю. Возмущена. В том году меня не пропустили в корпус из-за слегка рваных джинс. А вот взрывчатку пронесенную в универ, так это пожалуйста, — пишет одна из самых активных пользователей.

К счастью, слухи оказались ложными. А сами спасатели быстро отреагировали на звонок и слажено провели проверку зданий. Студенты университета рассказали, что все хоть и ворчали от недовольства, но все-равно не спеша выходили из корпуса университета и никакой давки или паники в этот момент было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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