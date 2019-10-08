2019-10-08T07:36:07+03:00
Спорт

«Свое тело я хочу довести до идеала!»: Молодой дедушка победил в Кубке Донбасса по бодибилдингу

Впервые на Кубок по бодибилдингу в Донецк приехала целая дюжина спортсменов из ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Двумя неделями ранее Андрей Трокай победил в категории «Бодибилдинг Мастера (40 +)». Фото: ВКонтатке/ЛуганскДвумя неделями ранее Андрей Трокай победил в категории «Бодибилдинг Мастера (40 +)». Фото: ВКонтатке/Луганск
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В Донецке прошел Кубок Донбасса по бодибилдингу. Выступили пятьдесят девять спортсменов из ДНР и ЛНР. Самым мускулистым мужчиной судейская коллегия выбрала 43-летнего Андрея Трокай из Луганска.

Чемпион рассказал корреспонденту «Комсомолки», что главное для него - семья. Во время выступления жена Ольга болела за него за кулисами.

У Андрея двое детей: 25-летняя Дарья и 7-летняя Любовь. Три года назад он стал дедушкой.

Победитель рассказал, что в бодибилдинге около 10 лет. Сейчас работает тренером в одном из тренажерных залов Луганска. Сам он тренируется 5 дней в неделю. Отдыхает субботу и воскресенье. Тогда и имеет возможность немного понянчиться с внуком Егором.

Напомним, что Кубок Донбасса по бодибилдингу проходил в шестой раз. Сборная ДНР отправится на чемпионат России, который состоится в Ростове-на-Дону 12-13 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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