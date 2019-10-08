2019-10-08T01:08:53+03:00
Общество

В сеть попали снимки октябрьской грозы в Донецке

«Комсомолка» выясняла у специалиста, насколько осенняя гроза – редкое явление и какую погоду ожидать в Донецке в ближайшее время.
Ольга ГОРДО
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Гроза в начале октября в Донецке. Фото: Михаил АндроникГроза в начале октября в Донецке. Фото: Михаил Андроник
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В минувшую субботу на Донецк обрушился ливень с грозой. Заснять вспышки молний считается большой удачей у фотографов. А озаренные грозой донецкие пейзажи, да еще в октябре - удача вдвойне. Гостю нашего города Корреспонденту "Вести-Крым" Михаилу Андронику удалось «поймать» молнию в кадр прямо в центре Донецка.

Гроза в начале октября в Донецке. Фото: Михаил Андроник

Гроза в начале октября в Донецке. Фото: Михаил Андроник

А вот на счет уникальности, оказалось, что гром и молния в октябре явление достаточно распространенное. Как оказалось, гроза – редкость при низких температурах, а у нас еще настолько не похолодало.

Гроза в начале октября в Донецке. Фото: Михаил Андроник

Гроза в начале октября в Донецке. Фото: Михаил Андроник

А похолодает в Республике уже скоро. Уже на этой неделе в ДНР ожидается неустойчивая погода, дожди и заморозки. Об этом сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

- По данным гидрометцентра МЧС ДНР на текущей неделе в Республике: неустойчивая погода с дождями в отдельные дни, заморозками в ночные и утренние часы в середине недели. Основной фон температуры воздуха: ночью +4ºС…+9ºС; днем +10ºС…+15ºС, — говорится в сообщении.

Гроза в начале октября в Донецке. Фото: Михаил Андроник

Гроза в начале октября в Донецке. Фото: Михаил Андроник

ИСТОЧНИК KP.RU

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