2019-10-07T07:35:40+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 7 октября ожидается переменная облачность, до +12

Синоптики прогнозируют 7 октября в ЛНР до 12 градусов тепла, без существенных осадков
Ольга ГОРДО
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Осень в Луганске. Фото: Евгения КарпачеваОсень в Луганске. Фото: Евгения Карпачева
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Температура воздуха в ЛНР 7 октября будет колебаться от +1 градуса ночью до +12 градусов днем, на поверхности почвы местами возможны заморозки, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 6 октября до 21.00 7 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман, ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1-6 градусов, на поверхности почвы заморозки -1-3, днем 7-12 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 8-10 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 7-9 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 3-5 градусов ночью до 8-10 градусов тепла днем.

Завтра по предварительному прогнозу, ожидается переменная облачность, временами дождь; температура воздуха ночью 2-7, днем 7-12 градусов тепла. 9 октября - переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью ноль – плюс 5, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки минус 5, днем 7-12 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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