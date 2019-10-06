Погода в Донецке 6 октября: дождь с грозой и +16

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-06T08:54:49+03:00

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Есть в осени своя непередаваемая прелесть. Покой, уют, созерцание. Кто мечтал о пледе и книге за чашкой чая? Пришел ваш черед, тем более отопление в Донецке пока не включили.

Сегодня нас ждут вполне себе комфортные +16 и дождик. Что совсем не препятствие уютным неспешным прогулкам по желтой листве, когда глаз радуют еще одетые в листву деревья.

На протяжении всего дня небо в Донецке будет покрыто облаками. Ночью был дождь c грозой, которому утром на смену пришел мелкий дождь. Во второй половине дня осадков не ожидается.

6 октября отмечается Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и почитается память святого Иннокентия, митрополита Московского. Иногда в этот день бывает тепло, но достаточно редко. Предстоящую зиму определяли так: если хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний, то зима будет ранней.

ИСТОЧНИК KP.RU