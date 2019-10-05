В Мариуполе выберут самую красивую собаку Украины

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-05T12:20:43+03:00

Принять участие в выставке могли все собаки – лишь бы порода была. Фото: vplate.ru

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Сегодня, 5 октября в Городском саду Мариуполя проходит всеукраинская выставка собак «Жемчужина Приазовья – 2019». В город у моря приехали питомцы самых различных пород из Запорожья, Харькова и других городов Украины. Четвероногие друзья сразятся в экстерьере и движениях. Оценивать будут квалифицированные судьи. По результатам выставки будут отобраны лучшие представители каждой породы и выбрана самая красивая собака выставки. Также состоятся показательные выступления собак.

Принять участие в выставке могли все владельцы породистых собак.

- Мы пригласили принять участие собак с документами любого клуба, ведь для нас главное не родословная, а красота конкретной собаки, - сказал председатель правления Мариупольского центра кинологии Геннадий Фокин.

Организаторы мероприятия - Украинская кинологическая федерация под эгидой Всемирного кинологического альянса.

ИСТОЧНИК KP.RU