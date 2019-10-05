2019-10-05T12:20:43+03:00
Политика

В Мариуполе выберут самую красивую собаку Украины

5 октября в приморском городе открылась всеукраинская выставка собак «Жемчужина Приазовья – 2019»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Принять участие в выставке могли все собаки – лишь бы порода была. Фото: vplate.ruПринять участие в выставке могли все собаки – лишь бы порода была. Фото: vplate.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 октября в Городском саду Мариуполя проходит всеукраинская выставка собак «Жемчужина Приазовья – 2019». В город у моря приехали питомцы самых различных пород из Запорожья, Харькова и других городов Украины. Четвероногие друзья сразятся в экстерьере и движениях. Оценивать будут квалифицированные судьи. По результатам выставки будут отобраны лучшие представители каждой породы и выбрана самая красивая собака выставки. Также состоятся показательные выступления собак.

Принять участие в выставке могли все владельцы породистых собак.

- Мы пригласили принять участие собак с документами любого клуба, ведь для нас главное не родословная, а красота конкретной собаки, - сказал председатель правления Мариупольского центра кинологии Геннадий Фокин.

Организаторы мероприятия - Украинская кинологическая федерация под эгидой Всемирного кинологического альянса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донецкий Ботанический сад проводит семейный праздник «Осеннее рандеву»
В Донецке наблюдатели ОБСЕ едва не попали под минометный обстрел украинской армии
Перепись населения в ДНР 2019: Переписчики дошли почти до аэропорта
В Станице Луганской открыли обходной мост
Зеленский не контролирует украинскую армию: обстрелы территории ДНР за сутки выросли в разы
«Трясутся стены и стекла, двери выгнулись»: в Донецке прогремел мощный взрыв
На шахте «Комсомолец Донбасса» накануне ввода новой лавы спасали сотни горняков
Особый статус Донбасса: Москва отправила Киев в республики для согласования закона
Погода на день в Луганске: 5 октября утром туман, днем до +23 градусов
Погода на день в Донецке: 5 октября утром дождь, вечером - гроза, но тепло - до +23 градусов
«Донбасский Карузо» Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
«Не спел, а жизнь пересказал!» Шахтер из Донбасса удачно выступил в финале проекта «Голос 60+»
Соцсети высмеяли граффити в Мариуполе, на котором человек идет вникуда
В День защиты животных ветеринары подарили луганскому приюту «Помоги другу» корм
«С Днем Учителя!» Денис Пушилин поблагодарил за вклад в формирование мировоззрения подрастающего поколения
Звезды российской эстрады Авраам Руссо и Юлия Плаксина выступят в Донецке на концерте ко Дню учителя
В Луганске спасатели достали из западни испуганного щенка