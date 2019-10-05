Погода на день в Луганске: 5 октября утром туман, днем до +23 градусов

СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-05T07:43:22+03:00

В Луганске днем будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Фото: gorod.lugansk.ua

Также синоптики прогнозируют юго-восточный ветер – до 12 метров в секунду

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- 5 октября на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 19-21 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 18-20 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 12-14 градусов ночью до 18-20 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 5 октября – 05.57, время захода – 18.25. Продолжительность светового дня составит 12 часов 28 минут.

По предварительному прогнозу, 6 - 7 октября ожидается облачная погода, временами дождь, ночью и утром 6 октября при прохождении атмосферного фронта местами возможны грозы; температурный фон понизится на 5-7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU