СЕГОДНЯ 21:54 2019-10-04T21:57:27+03:00

Соцсети высмеяли граффити в Мариуполе, на котором человек идет вникуда. Фото: ВКонтакте

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Сегодня в Мариуполе на проспекте Мира автор неоднозначного мурала презентовал его. На рисунке можно увидеть мужчину, который по лестнице поднимается в облака.

Мурал создан в рамках программы «Общественный бюджет» и коммунального предприятия «m.EHUB». При создании рисунка было использовано 150 баллончиков с краской. А площадь мурала составила 160 квадратных метров.

- У нас хорошая новость, - говорят организаторы. - Поскольку после изготовления мурала осталась краска, мы решили нарисовать еще один. Просто немного добавим других цветов. Художник Александр Писарчук нарисует абстракцию на одном из домов на проспекте Мира в районе остановки «1000 мелочей».

Пользователи соцсетей уж и не знают плакать им или смеяться.

- Если очередной мурал будет похож на предыдущий, стоит ли докупать недостающую краску? – задаются вопросом они.

ИСТОЧНИК KP.RU