2019-10-04T21:57:27+03:00
Общество

Соцсети высмеяли граффити в Мариуполе, на котором человек идет вникуда

В Мариуполе этот мурал почему-то назвали «Оптимист»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Соцсети высмеяли граффити в Мариуполе, на котором человек идет вникуда. Фото: ВКонтактеСоцсети высмеяли граффити в Мариуполе, на котором человек идет вникуда. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Сегодня в Мариуполе на проспекте Мира автор неоднозначного мурала презентовал его. На рисунке можно увидеть мужчину, который по лестнице поднимается в облака.

Мурал создан в рамках программы «Общественный бюджет» и коммунального предприятия «m.EHUB». При создании рисунка было использовано 150 баллончиков с краской. А площадь мурала составила 160 квадратных метров.

- У нас хорошая новость, - говорят организаторы. - Поскольку после изготовления мурала осталась краска, мы решили нарисовать еще один. Просто немного добавим других цветов. Художник Александр Писарчук нарисует абстракцию на одном из домов на проспекте Мира в районе остановки «1000 мелочей».

Пользователи соцсетей уж и не знают плакать им или смеяться.

- Если очередной мурал будет похож на предыдущий, стоит ли докупать недостающую краску? – задаются вопросом они.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День защиты животных ветеринары подарили луганскому приюту «Помоги другу» корм
«С Днем Учителя!» Денис Пушилин поблагодарил за вклад в формирование мировоззрения подрастающего поколения
Звезды российской эстрады Авраам Руссо и Юлия Плаксина выступят в Донецке на концерте ко Дню учителя
В Луганске спасатели достали из западни испуганного щенка
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против украинского комбрига, причастного к ранению жителя Донецка
В ЛНР разработали первую туристическую карту по городам Республики
Прививки от гриппа 2019-2020 в ДНР: Ожидается эпидемия высокой интенсивности из-за циркуляции новых вирусов
Украинские боевики обстреливают Донбасс из танков, еще недавно находившихся в местах отведения
В Санкт-Петербурге прошла премьера первого художественного фильма Донбасса не о войне
Украинского танкиста за подрыв моста на дороге Донецк - Авдеевка приговорили к 18 годам лишения свободы
В Горловке задержали жителя, хранившего в тумбочке патроны
4 октября в Луганске ожидается ураганный ветер
Украинские боевики снова открыли огонь по Донецку, Горловке и Докучаевску
Пользователей соцсетей удивило перевоплощение двулапого пса из донецкого приюта
Молодежь из ДНР в Алуште училась делать жизнь лучше
В ДНР коммунальщикам повысят зарплату на 30 процентов
В Золотом украинским обстрелом повреждена школа
Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»
Украинский солдат получил ранения в результате взрыва при перевозке боеприпасов к линии разграничения
Украинский нардеп о подписании «формулы Штайнмайера»: Донбасс для нас будет гирей
Жители Донбасса по российскому паспорту смогут получить Шенгенскую визу только на территории Украины
После подписания формулы Штайнмайера ВСУ продолжают укреплять позиции в Станице Луганской
ВСУ обстреляли пригород Макеевки
Солдат 11-го батальона ВСУ кормят просроченными консервами