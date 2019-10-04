«С Днем Учителя!» Денис Пушилин поблагодарил за вклад в формирование мировоззрения подрастающего поколения

СЕГОДНЯ 20:56 2019-10-04T20:58:52+03:00

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В пятницу, 4 октября, в Донецком музыкально-драматическом театре имени Бровуна состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работников образования и науки.

Праздничное мероприятие открылось прологом «Здравствуй, школа!», который подготовила образцовая студия спортивного бального танца «Шаги двоих» муниципального учреждения дополнительного образования «Городской дворец детского и юношеского творчества имени Джарты города Макеевки».

Глава государства поздравил виновников торжества с профессиональным праздником и поблагодарил их за существенный вклад в раскрытие потенциала молодежи.

- Когда-то вы выбрали важную миссию – быть учителем, наставником, проводником знаний, воспитателем лучших человеческих качеств. Это большая и кропотливая работа, которая требует постоянного совершенствования, огромного терпения, мудрости и человеколюбия. Спасибо, что вы обладаете всеми этими бесценными качествами и являетесь примером нашим детям. Спасибо за ваш громадный вклад в формирование мировоззрения подрастающего поколения!

Сегодня перед сферами образования и науки Донецкой Народной Республики стоят колоссальные задачи. Среди которых не просто воспитание, а и всесторонняя помощь в раскрытии потенциала наших детей. Большая ваша заслуга и в поддержке одаренных детей, в результате они участвуют и побеждают в конкурсах самого высокого уровня – от республиканских до международных.

Высокий уровень образования в нашем государстве доказан делом: в том числе и государственной аккредитацией в Российской Федерации, которую сегодня получили четыре образовательные организации высшего профессионального образования. И это – только начало! - сказал Денис Пушилин.

Глава Республики пожелал всем работникам сферы образования и науки крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой жизненной энергии, поддержки от верных друзей и единомышленников, и, конечно, гордости за достижения своих учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU