2019-10-04T12:13:22+03:00
Происшествия

В Горловке задержали жителя, хранившего в тумбочке патроны

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Горловке задержали жителя, хранившего в тумбочке патроны. Фото: МВД ДНРВ Горловке задержали жителя, хранившего в тумбочке патроны. Фото: МВД ДНР
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В Горловке полицейские регулярно выявляют горожан, которые вопреки запретам уголовного законодательства хранят боеприпасы по месту жительства.

Об этом сообщили в ЦОС Министерства внутренних дел ДНР.

- Так, в Калининском районе Горловки задержан ранее неоднократно судимый горловчанин, который нашел патроны калибром 5,45 миллиметра в прифронтовом поселке города и хранил у себя дома в тумбочке. 30 патронов, пригодных для производства выстрелов, были обнаружены полицейскими в ходе осмотра жилища злоумышленника, - рассказали в пресс-служба Горловского ГУ МВД.

Действия фигуранта подпадают под санкцию части 1 статьи 256 УК ДНР (незаконное приобретение, хранение боеприпасов) с максимально предусмотренным сроком наказания до 4 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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