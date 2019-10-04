СЕГОДНЯ 11:19 2019-10-04T11:19:41+03:00

Украинские боевики снова открыли огонь по Донецку, Горловке и Докучаевску. Фото: ТК «Звезда»

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 150 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Украинские военные обстреляли Докучаевск, поселки Александровка и Старомихайловка на окраинах Донецка, Минеральное и Крутая Балка вблизи Ясиноватой, горловские поселки Зайцево и Широкая Балка, а также Коминтерново и Саханку, расположенные на юге Республики, - рассказал Якубов.

Боевики пускали в ход вооружение БТР, БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Как сообщалось ранее, в результате обстрела с украинской стороны Старомихайловки осколочные ранения рук получил 37-летний мирный житель, проживающий по адресу: улица Гагарина, 9 , квартира 2. Также повреждена крыша жилого дома по адресу улица Днепропетровская, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU