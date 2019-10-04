СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-04T10:02:49+03:00

Молодежь из ДНР в Алуште училась делать жизнь лучше. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма

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Делегация молодежи из Донецкой Народной Республики вернулась с семинара-практикума по основам социального проектирования для специалистов в сфере молодежной политики, который каждый год проходит в Алуште. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник отдела по работе с молодежью Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Юлия Сафронова.

Семинар проходил по трем направлениям: социальное проектирование, студенческое самоуправление и молодежные ивенты.

- Ребята ознакомились с теорией организации того или иного мероприятия на примере всероссийских и международных проектов, - рассказывает Юлия Сафронова. – К примеру, в рамках «Студенческого самоуправления» они сформировали предложения по механизмам взаимодействия между университетами.

В завершение семинара состоялась ярмарка разработанных участниками проектов. В их числе - «ЭкоФест», форум «Новый Я», «Школа наставничества», мобильное приложение «Жизнь без границ» и многие другие.

В семинаре участвовали больше ста человек из Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской Народных Республик. ДНР представили представители Министерства молодежи, спорта и туризма Республики, а также специалисты из Донецка, Дебальцево, Енакиево, Шахтерска, Новоазовского района, активисты общественной организации «Молодая Республика», а также студенческая молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU