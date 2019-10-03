2019-10-03T16:55:40+03:00
Политика

ВСУ обстреляли пригород Макеевки

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: regnum.ruФото: regnum.ru
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Солдаты вооруженных формирований Украины сегодня днем открыли огонь по пригороду Макеевки из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- С 10.40 до 11.10 по району села Минеральное выпущено семь гранат из СПГ и 11 гранат из АГС. Также применялись крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, обстрел велся со стороны позиций вооруженных формирований Украины в оккупированной Авдеевке.

- Данные о пострадавших и разрушениях уточняются, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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