ВСУ обстреляли пригород Макеевки
Солдаты вооруженных формирований Украины сегодня днем открыли огонь по пригороду Макеевки из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- С 10.40 до 11.10 по району села Минеральное выпущено семь гранат из СПГ и 11 гранат из АГС. Также применялись крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие», - говорится в сообщении.
По данным СЦКК, обстрел велся со стороны позиций вооруженных формирований Украины в оккупированной Авдеевке.
- Данные о пострадавших и разрушениях уточняются, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU