ВСУ обстреляли пригород Макеевки

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-03T16:55:40+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

Солдаты вооруженных формирований Украины сегодня днем открыли огонь по пригороду Макеевки из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- С 10.40 до 11.10 по району села Минеральное выпущено семь гранат из СПГ и 11 гранат из АГС. Также применялись крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, обстрел велся со стороны позиций вооруженных формирований Украины в оккупированной Авдеевке.

- Данные о пострадавших и разрушениях уточняются, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU