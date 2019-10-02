2019-10-02T15:27:36+03:00
Общество

Трамвай отечественного производства «Я – Донецкий» наконец выйдет на улицы города

Трамвай целый год простоял в депо в ожидании оформления технических документов
Екатерина Сорока
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80 процентов деталей для него было изготовлено в Республике, а остальные 20 процентов – привезли из Российской Федерации по заказу. Фото: vsednr.ru80 процентов деталей для него было изготовлено в Республике, а остальные 20 процентов – привезли из Российской Федерации по заказу. Фото: vsednr.ru
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Спустя год, после презентации трамвая нового поколения под названием «Я – Донецкий», он наконец выйдет на улицы города. Все это время вагон простоял в трамвайном депо, в ожидании оформления всех технических документов. Об этом сообщили сегодня в министерстве промышленности и торговли ДНР.

— Да, действительно был проведен глубокий капитально-восстановительный ремонт с модернизацией трамвайного вагона «Tatra ТЗ». После модернизации вагон «Татра ТЗ» ДТ-1 ДОН «Я – Донецкий!» передан 24 августа 2018 года в коммунальному предприятию «Донэлектроавтотранс» под сохранность для проведения в дальнейшем приемочных испытаний на территории депо и на трамвайных маршрутах города Донецка с привлечением компетентных организаций, — сообщили в министерстве.

Но, как оказалось, еще не все документы оформлены. Скоро трамвай снова отправят на тестовый заезд по городу. После чего специальная комиссия будет решать использовать дальше вагон или нет.

Напомним, что в августе 2018 года был выпущен первый трамвай отечественного производства под названием «Я – Донецкий». Это трамвай нового поколения, который должен был обеспечить полный комфорт пассажирам. Вагон оборудован удобными сидениями, просторным салоном и беспроводным интернетом. А в кабине водителя установлена современная электронная аппаратура и, как бонус, кондиционер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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