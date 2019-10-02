2019-10-02T10:58:51+03:00
Общество

Энергетики Донбасса коллективно сдали кровь для онкобольных детей

Сотрудники «Энергия Донбасса» поучаствовали в акции «яДонор»
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Энергетики сдали кровь для больных раком детей. Фото: https://davydov-index.livejournal.comЭнергетики сдали кровь для больных раком детей. Фото: https://davydov-index.livejournal.com
Изменить размер текста:

Сотрудники Республиканского предприятия «Энергия Донбасса» приняли участиев акции «яДонор», организованной группой волонтёров «Время добрых» и сдали кровь для детей, больных раком. Об этом 1 октября сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР. В акции участвовали специалисты аппарата управления компании и технической единицы Донецкого проектно-изыскательский научно-исследовательского института «Теплоэлектропроект».

– Проблема онкологии, особенно детской, очень остро стоит в любом обществе. Для наших работников эти дети не просто безликие пациенты, а маленькие герои, которые стойко переносят трудности, не опускают руки – борются сами, заряжают оптимизмом окружающих и подают личный пример стойкости духа. С некоторыми ребятами мы познакомились раньше, принимая участие в предыдущих акциях. Сегодня мы оказываем помощь Егору Бойко. Очень надеемся, что наша помощь будет своевременной, и Егор победит болезнь, – рассказал участник акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Никакого контроля над границей киевская власть не получит»: Главы ДНР и ЛНР сделали заявление по «формуле Штайнмайера»
В ЛНР заработал call-центр для граждан, подавших документы для получения паспорта РФ
С прошлой встречи в Минске Украина выпустила по Донбассу 19 тонн боеприпасов
На Донбассе планируют новое разведение сил
Погода на день в Луганске: 2 октября ожидается переменная облачность, до +22
Погода в Донецке на день: 2 октября нас ждет солнечный ясный день, до +22!
«Да и нет - не говорить, в черном белом не ходить!» - украинский адвокат Татьяна Монтян высказалась о политике Зеленского
Кобцева: Судьба моста в ЛНР так и осталась нерешенной
Герман Владимиров: "В подписании этой "Формулы Штайнмайера" нужно считаться с дончанами"
Спикер Народного Совета ДНР Владимир Бидевка о подписании "Формулы Штайнмайера" : На Кучму было оказано невероятное давление
Что означает подписание "формулы Штайнмайера" для Донбасса
Дарья Морозова сделала заявление по итогам переговоров в Минске
Ольга Кобцева: Встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого Республиками конкретного результата
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
В Харцызске начались службы в храме Рождества Божьей Матери
Ровно пополам: в последнюю неделю сентября родилось 34 мальчика и 34 девочки
Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник
Стартовал Минск: Что говорят о нем сами дончане
Лупили из стрелкового, наплевав на договоренности: Украина обстреляла в Коминтерново ОБСЕ и Красный Крест
Дарья Морозова: В Минске обсудят обмен пленными
11 лет за решеткой: Жительница ДНР собирала данные на военнослужащих Республики
Нас пересчитают: Перепись населения ДНР 2019 стартовала сегодня
Обстрелы усилились: украинские боевики лупят из минометов по мирным селам
Погода в Луганске и ЛНР 1 октября: до +21 и дождь
Погода в Донецке 1 октября: пасмурно, дождливо и тепло