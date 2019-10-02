Энергетики Донбасса коллективно сдали кровь для онкобольных детей

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-02T10:58:51+03:00

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Сотрудники Республиканского предприятия «Энергия Донбасса» приняли участиев акции «яДонор», организованной группой волонтёров «Время добрых» и сдали кровь для детей, больных раком. Об этом 1 октября сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР. В акции участвовали специалисты аппарата управления компании и технической единицы Донецкого проектно-изыскательский научно-исследовательского института «Теплоэлектропроект».

– Проблема онкологии, особенно детской, очень остро стоит в любом обществе. Для наших работников эти дети не просто безликие пациенты, а маленькие герои, которые стойко переносят трудности, не опускают руки – борются сами, заряжают оптимизмом окружающих и подают личный пример стойкости духа. С некоторыми ребятами мы познакомились раньше, принимая участие в предыдущих акциях. Сегодня мы оказываем помощь Егору Бойко. Очень надеемся, что наша помощь будет своевременной, и Егор победит болезнь, – рассказал участник акции.

ИСТОЧНИК KP.RU