Стартовал Минск: Что говорят о нем сами дончане
Сегодня в Минске проходит новый раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта. Итоги дня подведет Контактная группа. Подгруппы по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам начали сегодня работу в столице Белоруссии. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел ДНР.
- Все профильные группы приступили к работе на Минской площадке, — говорится в сообщении дипведомства Республики.
Ранее сообщалось, что ключевыми темами на переговорах гумподгруппы станут организация обмена удерживаемыми и поиск пропавших без вести лиц.
Слово Минск для дончан давно стало нарицательным, как и слово "перемирие".
- От Минска давно ничего не жду, - говорит дончанин Сергей, проживающий на Спартаке. - Кажется, все политиканы зашли в тупик и не знают, что с нами делать. Живучие мы сильно оказались.
- Спасибо, переживают вон как за нас, я уже сбился со счета этим встречам. Вот только пока дипломаты на переговорах, мы тут выживаем под обстрелами, - согласна с ним его соседка Елена. - Но мы уже привыкли. Вчера опять бегали прятаться в подвал.
Сводки обстрелов стабильны - каждые сутки со стороны Украины нарушения перемирия, применение стрелкового и другого оружия, не обходится и недели без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU