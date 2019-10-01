Стартовал Минск: Что говорят о нем сами дончане

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-01T13:53:55+03:00

Переговоры начались во всех четырех подгруппах по урегулированию ситуации в Донбассе

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Сегодня в Минске проходит новый раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта. Итоги дня подведет Контактная группа. Подгруппы по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам начали сегодня работу в столице Белоруссии. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел ДНР.

- Все профильные группы приступили к работе на Минской площадке, — говорится в сообщении дипведомства Республики.

Ранее сообщалось, что ключевыми темами на переговорах гумподгруппы станут организация обмена удерживаемыми и поиск пропавших без вести лиц.

Слово Минск для дончан давно стало нарицательным, как и слово "перемирие".

- От Минска давно ничего не жду, - говорит дончанин Сергей, проживающий на Спартаке. - Кажется, все политиканы зашли в тупик и не знают, что с нами делать. Живучие мы сильно оказались.

- Спасибо, переживают вон как за нас, я уже сбился со счета этим встречам. Вот только пока дипломаты на переговорах, мы тут выживаем под обстрелами, - согласна с ним его соседка Елена. - Но мы уже привыкли. Вчера опять бегали прятаться в подвал.

Сводки обстрелов стабильны - каждые сутки со стороны Украины нарушения перемирия, применение стрелкового и другого оружия, не обходится и недели без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU