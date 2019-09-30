«Раскрывает горизонт особости региона»: в Донецке презентовали книгу «100 великих людей Донбасса»

СЕГОДНЯ 22:11 2019-09-30T22:12:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В книге, выпущенной российским издательством «Вече», собраны биографии выдающихся личностей Донбасса. Алексей Мерцалов, Архип Куинджи, Александр Ханжонков, Петр Кончаловский, Ефим Славский, Георгий Седов, Сергей Прокофьев, Иван Людников, Леонид Луков, Прасковья Ангелина, Георгий Береговой, Леонид Быков, Юрий Власов, Иосиф Кобзон, Лариса Шепитько, Александр Волков и многие другие. Это люди, которые прославились каждый в своей сфере, стали знаменитыми, благодаря в том числе знаменитому «донбасскому характеру».

Как отметили создатели книги, идея издать сборник возникла в апреле 2019 года.

- Донбасс действительно поразил и покорил. Столько было имен, что некоторые пришлось убирать из книги, – рассказал гендиректор издательства «Вече», секретарь Союза писателей России Леонид Палько.

- Свыше 20 министров союзных министров и руководителей страны ни один регион не дал – это дал Донбасс. Эта книга раскрывает горизонт особости Донбасса. Почему Донбасс именно такой, почему сопротивляется и почему победит, – отметил член Союза писателей России, почетный гражданин города Донецка Святослав Рыбас.

В книгу вошли биографии выдающихся выходцев с Донбасса. Фото: ДАН

С приветственным словом обратился Глава ДНР Денис Пушилин. Он поблагодарил почетных гостей из Российской Федерации за издание книги и поддержку писателей Донецкой Народной Республики.

- Название книги выдает главный секрет Донбасса, - отметил Пушилин. - И он не в запасах угля или тоннах стали, он не в сложности производственных цепочек и создаваемой продукции. Он в людях, которые дерзки в своих помыслах, ставят перед собой сложнейшие задачи и решают их во что бы то ни стало.

За сохранение исторического и культурного наследия Донбасса Глава ДНР вручил два ордена Дружбы и благодарности почетным гостям из Российской Федерации. Об этом сообщает сайт Дениса Пушилина.

Кстати, делегация из Российской Федерации привезла книги различной тематики для пополнения библиотечного фонда Донецкой Народной Республики. Серию «100 великих людей» издательство «Вече» выпускает с 1998 года.

ИСТОЧНИК KP.RU