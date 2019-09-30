2019-09-30T18:07:31+03:00
Политика

Правозащитники бьют тревогу: Украина продолжает незаконные проверки переселенцев Донбасса по месту жительства

После проверок пенсионеров лишают выплат
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
34-летняя министр Юлия Соколовская не спешит отменять решения предыдущего правительства. Фото: facebook.com/yuliya.sokolovskaya.56834-летняя министр Юлия Соколовская не спешит отменять решения предыдущего правительства. Фото: facebook.com/yuliya.sokolovskaya.568
Изменить размер текста:

Смена власти на Украине пока не привела к отмене решений прежнего правительства по переселенцам Донбасса. Новый министр соцполитики Юлия Соколовская пока только рассказывает сказки, как Киев собирается выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР. А в это время ее подчиненные ходят с проверками по домам, где зарегистрировались переселенцы. Большинство из них и есть те самые жители республик.

- Сотрудники управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) продолжают проводить незаконные проверки переселенцев по месту жительства в отсутствие людей дома, - рассказали в общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Покровске Донецкой области (до переименования Красноармейск) на своей странице в Facebook.

После таких проверок пожилых людей лишают пенсий. С этой проблемой правозащитники сталкиваются почти каждый день.

- В нашу приемную обратилась женщина, которой были приостановлены социальные выплаты, как переселенцу, – говорится в сообщении УХСПЧ. - Почему? Ведь проверки вне закона, или нет?

Напомним, еще 4 июля 2018 года Киевский апелляционный административный суд отменил нормативные акты Кабинета министров Украины, обязывающие проводить проверки переселенцев на дому. Правительство Гройсмана подало кассацию, однако 20 декабря Верховный суд Украины ее не удовлетворил. Однако Кабмин не стал выполнять и это решение суда.

Теперь вот порочная и незаконная практика продолжается. По этому поводу правозащитники уже подготовили соответствующие документы и отправили в суд. А переселенцам они советуют в подобных ситуациях обращаться за юридической помощью.

На конец сентября на подконтрольной Киеву территории Донецкой области зарегистрировано почти полмиллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Большинство этих переселенцев продолжают жить на территории ДНР. А на Украину ездят за своими пенсиями и пособиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики предупреждают о штормовом ветре в республиках Донбасса
Полиция поймала подозреваемых в убийстве 13-летней девочки из Харцызска
Мама пострадавшего при взрыве гранаты ребенка Наталья Дашевская: Мальчики подумали, что она ненастоящая, потянули за кольцо…
Верный друг увязался за чужим мужчиной: в Донбассе полицейские нашли украденную таксу
Артисты Донецкой муздрамы встретились с Львом Лещенко в Нижнем Новгороде
В Краматорске чемпион мира Руслан Пономарев теперь не видит шахматную доску
На пожаре в Енакиево спасатели вынесли из горящего здания троих детей
Польша передала миллион долларов для помощи жителям республик Донбасса
В Торезе машина скорой помощи переехала мотоциклиста, попавшего в аварию
С 1 октября комендантский час будет продлен
Украинская армия почти в три раза усилила обстрелы территории ДНР
Бросал камни в прохожих: в Донбассе 10-летний мальчик напился на свой юбилей
Погода на день в Луганске: 30 сентября утром туман, днем до +21 градуса
Погода на день в Донецке: 30 сентября без осадков, до +20 градусов
На пункте пропуска под Горловкой ранен в голову мужчина
В Донецке в парке Щербакова пройдет выставка собак
Украинские военные испортили радиоэлектроную станцию, с помощью которой глушили беспилотники ОБСЕ
В Зайцево ранен мирный житель
Военные Республики сбили ударный беспилотник с двумя гранатами на борту
Экстренное заявление народной милиции ДНР: Военные обнаружили в Макеевке самодельное взрывное устройство
Подорвавшиеся на гранате пятеро детей находятся в стабильном состоянии
Жители Гольмовского остались без света из-за обстрелов украинской армии
Донецкий ботанический сад приглашает на семейный праздник «Осеннее рандеву»
В Луганской филармонии рассказали о концертах в октябре
Украинские боевики в ЛНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
«Заподозрили в шпионаже»: Украинка с позывным «Стэлла» подорвала себя и двух оперативников
Украинская армия попала в частный дом в Александровке
Украинские военные открыли огонь по Желобку и Логвиново