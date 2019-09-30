Правозащитники бьют тревогу: Украина продолжает незаконные проверки переселенцев Донбасса по месту жительства

СЕГОДНЯ 18:07 2019-09-30T18:07:31+03:00

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Смена власти на Украине пока не привела к отмене решений прежнего правительства по переселенцам Донбасса. Новый министр соцполитики Юлия Соколовская пока только рассказывает сказки, как Киев собирается выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР. А в это время ее подчиненные ходят с проверками по домам, где зарегистрировались переселенцы. Большинство из них и есть те самые жители республик.

- Сотрудники управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) продолжают проводить незаконные проверки переселенцев по месту жительства в отсутствие людей дома, - рассказали в общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Покровске Донецкой области (до переименования Красноармейск) на своей странице в Facebook.

После таких проверок пожилых людей лишают пенсий. С этой проблемой правозащитники сталкиваются почти каждый день.

- В нашу приемную обратилась женщина, которой были приостановлены социальные выплаты, как переселенцу, – говорится в сообщении УХСПЧ. - Почему? Ведь проверки вне закона, или нет?

Напомним, еще 4 июля 2018 года Киевский апелляционный административный суд отменил нормативные акты Кабинета министров Украины, обязывающие проводить проверки переселенцев на дому. Правительство Гройсмана подало кассацию, однако 20 декабря Верховный суд Украины ее не удовлетворил. Однако Кабмин не стал выполнять и это решение суда.

Теперь вот порочная и незаконная практика продолжается. По этому поводу правозащитники уже подготовили соответствующие документы и отправили в суд. А переселенцам они советуют в подобных ситуациях обращаться за юридической помощью.

На конец сентября на подконтрольной Киеву территории Донецкой области зарегистрировано почти полмиллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Большинство этих переселенцев продолжают жить на территории ДНР. А на Украину ездят за своими пенсиями и пособиями.

ИСТОЧНИК KP.RU