2019-09-29T18:54:23+03:00
Общество

В Донецке в парке Щербакова пройдет выставка собак

Посмотреть дог-шоу «Я и моя собака» смогут все желающие бесплатно
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке в парке Щербакова пройдет выставка собак. Фото: Евгения РыжоваВ Донецке в парке Щербакова пройдет выставка собак. Фото: Евгения Рыжова
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5 октября в Донецке в парке семейного отдыха имени Щербакова (ориентир - стадион «Шахтер») состоится дог-шоу «Я и моя собака». Начало – в 11:00.

- Приглашаем владельцев любых собак и всех желающих, - сообщили организаторы осенней выставки собак.

В программе мероприятия:

- выставка собак всех пород;

- конкурс «Юный хендлер»;

- конкурс «Ребенок и собака»;

- конкурс «Лучший наряд осени»;

- конкурс «Осенний танец с собакой»;

- показательные выступления.

Зарегистрироваться на выставку может любой желающий бесплатно. Справки по телефонам: +380 (7135) 5-29-07; +380-71-505-1-505

ИСТОЧНИК KP.RU

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