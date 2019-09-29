В Донецке в парке Щербакова пройдет выставка собак
5 октября в Донецке в парке семейного отдыха имени Щербакова (ориентир - стадион «Шахтер») состоится дог-шоу «Я и моя собака». Начало – в 11:00.
- Приглашаем владельцев любых собак и всех желающих, - сообщили организаторы осенней выставки собак.
В программе мероприятия:
- выставка собак всех пород;
- конкурс «Юный хендлер»;
- конкурс «Ребенок и собака»;
- конкурс «Лучший наряд осени»;
- конкурс «Осенний танец с собакой»;
- показательные выступления.
Зарегистрироваться на выставку может любой желающий бесплатно. Справки по телефонам: +380 (7135) 5-29-07; +380-71-505-1-505
ИСТОЧНИК KP.RU