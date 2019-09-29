2019-09-29T17:51:07+03:00
Политика

Украинские военные испортили радиоэлектроную станцию, с помощью которой глушили беспилотники ОБСЕ

В отношении начальника станции возбудили уголовное дело
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВФУ охотятся на беспилотники международных наблюдателей. Фото: ФейсбукВФУ охотятся на беспилотники международных наблюдателей. Фото: Фейсбук
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Боевики вооруженных формирований Украины из-за неправильной эксплуатации лишились комплекса радиоэлектронной борьбы «Буковель», который использовался для подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами ОБСЕ. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Мы продолжаем отмечать работу маневренных групп РЭБ из состава 201-й отдельной роты 20-го полка радиоэлектронной борьбы вооруженных формирований Украины в зоне ответственности 72-й бригады. На вооружении данной группы находится мобильный комплекс РЭБ «Буковель-АД» на базе автомобиля повышенной проходимости «Mitsubishi L200», - отметил Осадчий. - По информации, полученной от нашего источника, 25 сентября при эксплуатации данного комплекса у горе-специалистов произошло замыкание и возгорание передатчика помех, в результате чего дорогостоящая станция сгорела, включая автомобильное шасси.

Он сообщил, что командование 72-й бригады, пытаясь избежать ответственности, доложило вышестоящему руководству, что комплекс РЭБ сгорел якобы в результате обстрела со стороны Народной милиции ЛНР.

- Комплексная комиссия штаба «Операции объединенных сил», прибывшая на место происшествия, установила истинные причины уничтожения дорогостоящего оборудования. За порчу военного имущества в отношении начальника станции возбуждено уголовное дело, - сказал Яков Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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