В Луганской филармонии рассказали о концертах в октябре

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-29T08:33:40+03:00

«В кругу друзей», «Не ручей – море должно быть имя ему!», «Я тебе весь мир подарю» - эти и другие программы увидят жители и гости Луганска

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Луганская академическая филармония приглашает жителей и гостей столицы ЛНР посетить концерты, которые состоятся в учреждении культуры в октябре. Итак.

4 октября в 15.00 – концерт органной музыки «В кругу друзей».

5 октября в 14.00, малый зал – камерный концерт камерно-вокального мужского ансамбля «A cappella».

6 октября в 14.00 – концерт академического симфонического оркестра.

12 октября в 14.00 – симфо-шоу академического симфонического оркестра «От классики до рока».

13 октября в 14.00 – программа ансамбля песни и танца «Раздолье» «Песни родного края».

17 октября в 16.00 – концерт органной музыки «И.С. Бах. «Не ручей – море должно быть имя ему!».

19 октября в 14.00, малый зал – камерный концерт «П.И. Чайковский. «Он жил в звуках».

20 октября в 14.00 – программа ансамбля танца «Рондо» «Наш Пушкин» (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств ЛНР Оксана Фаренникова).

25 октября в 16.00 – концерт ансамбля эстрадной и джазовой музыки «Combo» «Вечер джаза».

26 октября в 14.00 – концерт академического симфонического оркестра для детей и родителей «Карнавал животных».

27 октября в 14.00 – концертная программа камерно-инструментального ансамбля «Киевская Русь» «Я тебе весь мир подарю».

ИСТОЧНИК KP.RU