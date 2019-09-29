В Луганской филармонии рассказали о концертах в октябре
Луганская академическая филармония приглашает жителей и гостей столицы ЛНР посетить концерты, которые состоятся в учреждении культуры в октябре. Итак.
4 октября в 15.00 – концерт органной музыки «В кругу друзей».
5 октября в 14.00, малый зал – камерный концерт камерно-вокального мужского ансамбля «A cappella».
6 октября в 14.00 – концерт академического симфонического оркестра.
12 октября в 14.00 – симфо-шоу академического симфонического оркестра «От классики до рока».
13 октября в 14.00 – программа ансамбля песни и танца «Раздолье» «Песни родного края».
17 октября в 16.00 – концерт органной музыки «И.С. Бах. «Не ручей – море должно быть имя ему!».
19 октября в 14.00, малый зал – камерный концерт «П.И. Чайковский. «Он жил в звуках».
20 октября в 14.00 – программа ансамбля танца «Рондо» «Наш Пушкин» (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств ЛНР Оксана Фаренникова).
25 октября в 16.00 – концерт ансамбля эстрадной и джазовой музыки «Combo» «Вечер джаза».
26 октября в 14.00 – концерт академического симфонического оркестра для детей и родителей «Карнавал животных».
27 октября в 14.00 – концертная программа камерно-инструментального ансамбля «Киевская Русь» «Я тебе весь мир подарю».
ИСТОЧНИК KP.RU