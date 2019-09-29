2019-09-29T08:33:40+03:00
Общество

В Луганской филармонии рассказали о концертах в октябре

«В кругу друзей», «Не ручей – море должно быть имя ему!», «Я тебе весь мир подарю» - эти и другие программы увидят жители и гости Луганска
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Что покажет филармония Луганска. Фото: учреждение культурыЧто покажет филармония Луганска. Фото: учреждение культуры
Изменить размер текста:

Луганская академическая филармония приглашает жителей и гостей столицы ЛНР посетить концерты, которые состоятся в учреждении культуры в октябре. Итак.

4 октября в 15.00 – концерт органной музыки «В кругу друзей».

5 октября в 14.00, малый зал – камерный концерт камерно-вокального мужского ансамбля «A cappella».

6 октября в 14.00 – концерт академического симфонического оркестра.

12 октября в 14.00 – симфо-шоу академического симфонического оркестра «От классики до рока».

13 октября в 14.00 – программа ансамбля песни и танца «Раздолье» «Песни родного края».

17 октября в 16.00 – концерт органной музыки «И.С. Бах. «Не ручей – море должно быть имя ему!».

19 октября в 14.00, малый зал – камерный концерт «П.И. Чайковский. «Он жил в звуках».

20 октября в 14.00 – программа ансамбля танца «Рондо» «Наш Пушкин» (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств ЛНР Оксана Фаренникова).

25 октября в 16.00 – концерт ансамбля эстрадной и джазовой музыки «Combo» «Вечер джаза».

26 октября в 14.00 – концерт академического симфонического оркестра для детей и родителей «Карнавал животных».

27 октября в 14.00 – концертная программа камерно-инструментального ансамбля «Киевская Русь» «Я тебе весь мир подарю».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Гольмовского остались без света из-за обстрелов украинской армии
Донецкий ботанический сад приглашает на семейный праздник «Осеннее рандеву»
Украинские боевики в ЛНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
«Заподозрили в шпионаже»: Украинка с позывным «Стэлла» подорвала себя и двух оперативников
Украинская армия попала в частный дом в Александровке
Украинские военные открыли огонь по Желобку и Логвиново
Несмотря на осенние холода, в Донецке все еще цветут розы
29 сентября в Луганске ожидается сильный туман
Предприимчивые военные покупают «отпуска» для вывоза из Донбасса оружия
«Разбитое пулей окно школы закрыли цветком»: Военкор рассказал об учебных буднях в обстреливаемом поселке Горловки
В Донецке зарегистрированы единичные случаи бешенства среди животных
«Посиделки на струнах»: открылся новый сезон музыкального проекта
Включат ли отопление в Донецке досрочно?
Стараниями украинской армии с земли Донбасса полностью стерто село Сокольники
Полиция Харцызска разыскивает подозреваемого в убийстве тринадцатилетней школьницы Станислава Климкова
В Старомихайловке украинским снарядом повреждена стоматология и хозпостройка
В Докучаевске в жилой дом попал снаряд
Владимир Жириновский: «Русским студентам из ДНР и ЛНР нужно дать возможность учиться в любом вузе РФ»
Погода на день в Луганске: 28 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, до +19
Погода в Донецке на день: 28 сентября потеплеет, температура повысится до +19
"Формула Штайнмайера" - это значит сдать границу с РФ Украине?
Международный турнир по боксу посвятят памяти Захарченко и жертв этой войны
Писатели из России передали донецкому музею флягу бойца из Сталино, погибшего под Смоленском
Украинские боевики подорвались под Светлодарском
На Украине продолжают хватать дончан: почти 500 человек числятся пропавшими без вести
Неприятный сюрприз: В приют «ПИФ» подкинули маленьких щенков