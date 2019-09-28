2019-09-28T19:53:52+03:00
Общество

29 сентября в Луганске ожидается сильный туман

Не исключено, что в Республике объявят штормовое предупреждение
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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29 сентября в Луганске ожидается сильный туман. Фото: ВКонтакте29 сентября в Луганске ожидается сильный туман. Фото: ВКонтакте
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Сильный туман ожидается местами в Луганской Народной Республике ночью и утром 29 сентября. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- 29 сентября ночью и утром местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 метров, - предупреждают синоптики.

Обычно при такой видимости в тумане Центр гидрометеорологии объявляет штормовое предупреждение.

По предварительному прогнозу, 29 сентября в ЛНР ожидается облачная с прояснениями погода, днем при прохождении атмосферных фронтов вполне возможны кратковременные дожди, местами грозы; температурный фон существенно не изменится. 30 сентября - без существенных осадков, температура воздуха днем повысится на 3-5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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