29 сентября в Луганске ожидается сильный туман
Сильный туман ожидается местами в Луганской Народной Республике ночью и утром 29 сентября. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- 29 сентября ночью и утром местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 метров, - предупреждают синоптики.
Обычно при такой видимости в тумане Центр гидрометеорологии объявляет штормовое предупреждение.
По предварительному прогнозу, 29 сентября в ЛНР ожидается облачная с прояснениями погода, днем при прохождении атмосферных фронтов вполне возможны кратковременные дожди, местами грозы; температурный фон существенно не изменится. 30 сентября - без существенных осадков, температура воздуха днем повысится на 3-5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU