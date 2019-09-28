2019-09-28T19:07:51+03:00
Политика

Предприимчивые военные покупают «отпуска» для вывоза из Донбасса оружия

Бизнес на войне в вооруженных силах Украины процветает
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Военные покупают «отпуска» для вывоза из Донбасса оружия. Фото: ucoz.comВоенные покупают «отпуска» для вывоза из Донбасса оружия. Фото: ucoz.com
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На фоне неудовлетворительного тылового обеспечения, главари бандформирований Украины вынуждены осваивать новые схемы дохода. Об этом сообщил военкор Управления Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.

- В ходе проверки наличия личного состава на опорных пунктах 53-й бригады комиссиями штаба ОТГ «Восток» выявлено отсутствие 32 боевиков, которые в списках самовольно оставивших часть не числятся. Такое положение дел в бригаде обусловлено, так называемыми, отпусками без оформления документов, которые предоставляются на срок от 3 до 10 суток. Командованием установлена стоимость одних суток и составляет 300 грн. Таким образом, предприимчивые боевики 53-й бригады совместно с волонтерами используют купленные «отпуска» для вывоза и сбыта оружия и боеприпасов из зоны ООС, - рассказал Астрахань.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики девятнадцать раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики. Общее количество выпущенных боеприпасов со стороны Вооруженных формирований Украины составило – 74 единицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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