Предприимчивые военные покупают «отпуска» для вывоза из Донбасса оружия
На фоне неудовлетворительного тылового обеспечения, главари бандформирований Украины вынуждены осваивать новые схемы дохода. Об этом сообщил военкор Управления Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
- В ходе проверки наличия личного состава на опорных пунктах 53-й бригады комиссиями штаба ОТГ «Восток» выявлено отсутствие 32 боевиков, которые в списках самовольно оставивших часть не числятся. Такое положение дел в бригаде обусловлено, так называемыми, отпусками без оформления документов, которые предоставляются на срок от 3 до 10 суток. Командованием установлена стоимость одних суток и составляет 300 грн. Таким образом, предприимчивые боевики 53-й бригады совместно с волонтерами используют купленные «отпуска» для вывоза и сбыта оружия и боеприпасов из зоны ООС, - рассказал Астрахань.
Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики девятнадцать раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики. Общее количество выпущенных боеприпасов со стороны Вооруженных формирований Украины составило – 74 единицы.
ИСТОЧНИК KP.RU