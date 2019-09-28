2019-09-28T15:07:28+03:00
Политика

Стараниями украинской армии с земли Донбасса полностью стерто село Сокольники

В ЛНР село Сокольники покинул последний житель
Ольга ГОРДО
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Некогда процветающее село превратилось в село-призрак. Фото: news-front.info/Некогда процветающее село превратилось в село-призрак. Фото: news-front.info/
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Из-за постоянных обстрелов село Сокольники Славяносербского района, которое находится под контролем ЛНР, покинули все жители.

- Населенный пункт Сокольники сегодня нежилой. Здесь иногда появляется один местный житель – бабушка Таня, а так село полностью уничтожено, - говорится в сообщении в луганском паблике.

Все дома в селе либо полностью разрушены, либо сильно повреждены и более непригодны для жизни. Земля усыпана воронками от снарядов.

Село располагаются вдоль среднего течения реки Северского Донца, на правом берегу. До войны Сокольники были богатым и красивым селом, жители которого вели домашнее хозяйство, занимались фермерством. По данным переписи населения 2001 года, население села составляло 377 человек, на сегодняшний день - ни одного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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