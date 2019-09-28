Полиция Харцызска разыскивает подозреваемого в убийстве тринадцатилетней школьницы Станислава Климкова

СЕГОДНЯ 14:34 2019-09-28T15:36:39+03:00

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Двадцать третьего сентября этого года в соцсетях появилось сообщение, что в Харцызске произошло зверское убийство тринадцатилетней девочки. Позже информацию подтвердили в пресс-службе МВД ДНР.

- В Харцызский городской отдел 23 сентября полиции поступило сообщение из МЧС о том, что после локализации пожара был обнаружен труп 13-летней горожанки со следами насильственной смерти. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, – сообщили в пресс-службе.

Личности двух подозреваемых стражи порядка установили сразу же. О том, что преступник не один сообщали и соцсети.

Сегодня на сайте МВД ДНР появилось сообщение о розыске подозреваемого

- Харцызским ГО МВД ДНР разыскивается Климков Станислав Игоревич, 2000 г.р., который обосновано, подозревается в убийстве 13-летней девочки.

Приметы: на вид 18-20 лет, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза карие. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, незамедлительно сообщите в Харцызский ГО МВД ДНР по телефонам: 0714791172, 0713744937 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU