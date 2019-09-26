Отопительный сезон в Луганске 2019: Когда начнется отопительный сезон

26 Сент. 21:19 2019-09-26T22:48:27+03:00

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Отопительный сезон в Луганске 2019 не за горами. Коммунальные службы подготовили 90 процентов жилищного фонда. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР.

В ходе заседания межведомственного штаба по подготовке к зиме представители администраций городов и районов, министерств и ведомств Республики доложили о проделанной работе и обсудили дальнейшие пути реализации мероприятий в рамках государственной программы «О мерах по подготовке к работе в осенне-зимний период».

- Представители административных территорий информировали министра строительства и ЖКХ Максима Протасова о том, что жилищный фонд Республики подготовлен к работе в зимних условиях на 90 процентов, – говорится в сообщении.

- Из 9 688 жилых домов, которые должны пройти подготовку, все необходимые работы уже выполнены на 8753 домах, - сказали в Министерстве. - Все выявленные недостатки будут устранены оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU