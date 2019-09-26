СЕГОДНЯ 19:14 2019-09-26T19:16:07+03:00

В ЛНР администраторов сауны оштрафовали за организацию борделя в сауне. Фото: start33.ru

Они вызывали женщин секс-бизнеса для своих клиентов один-два раза в неделю

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В Стаханове двум женщинам, которые предоставляли помещение для занятия проституцией, суд назначил штраф. Об этом сообщили пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

- Сотрудники правоохранительных органов установили, что подсудимые, выполняя обязанности администратора сауны «Грация», один-два раза в неделю вызывали в баню женщин, предоставляющих интимные услуги, и получали арендную плату, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Итак, подсудимые администраторы сауны совершили преступление, квалифицированное частью 1 статьи 298 УК ЛНР. Их вину в суде доказали полностью, гражданкам присудили штраф в размере 15 минимальных размеров оплаты труда - 41 тысячу 340 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU