В ЛНР администраторов сауны оштрафовали за организацию борделя
В Стаханове двум женщинам, которые предоставляли помещение для занятия проституцией, суд назначил штраф. Об этом сообщили пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
- Сотрудники правоохранительных органов установили, что подсудимые, выполняя обязанности администратора сауны «Грация», один-два раза в неделю вызывали в баню женщин, предоставляющих интимные услуги, и получали арендную плату, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Итак, подсудимые администраторы сауны совершили преступление, квалифицированное частью 1 статьи 298 УК ЛНР. Их вину в суде доказали полностью, гражданкам присудили штраф в размере 15 минимальных размеров оплаты труда - 41 тысячу 340 рублей.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU