Украинские военные четыре раза за сутки обстреляли ЛНР

СЕГОДНЯ 07:24 2019-09-26T07:24:41+03:00

Под их огонь попали Донецкий, Лозовое и Калиново

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Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Донецкий, Лозовое и Калиново. Огонь велся из орудия боевой машины пехоты БМП-1, противотанкового гранатомета СПГ-9, автоматического гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия, - рассказали в СЦКК.

Напомним, что вчера украинские силовики три раза за сутки нарушили «режим тишины». По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Чернухино, Калиново и Логвиново. Огонь велся из артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра, противотанкового гранатомета СПГ-9 и миномета калибра 82 миллиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU