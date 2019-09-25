2019-09-25T18:07:55+03:00
Политика

В Канаде издали книгу о войне в Донбассе «Луганское лето-2014»

В стране союзнике Украины вышла книга о том, что происходило в Луганске в начале войны
Ольга ГОРДО
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Книгу можно купить на сайте. Фото: lnr.mediaКнигу можно купить на сайте. Фото: lnr.media
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«Дневниковые записи "Луганское лето - 2014" – впечатления очевидца событий войны в Донбассе. Горячими осколками правды они лежат перед нами – предупреждением о хрупкости мира, о постоянной угрозе националистического экстремизма, погрузившего в 2014 году Украину в огонь гражданской войны», – говорится в аннотации к книге.

Инициатором публикации выступило издательство «Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.». Книга издана на русском языке и под авторской редакцией. Она уже доступна для покупки в США, Канаде, Англии, Западной Европе и в Австралии. Розничная цена одного экземпляра составляет 20 долларов США. Также ее можно приобрести через представительства издательства в России.

Дневниковые записи Андрея Чернова «Луганское лето - 2014» публиковались ранее в сети и в Российской Федерации. Они посвящены трагическим страницам 2014 года, когда Луганск оказался под постоянными артобстрелами со стороны украинской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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