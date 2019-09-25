МЧС эвакуирует жителей из зоны опасности в Куйбышевском районе
Из-за пожара в Куйбышевском районе Донецка сотрудниками МЧС ДНР проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.
- В связи со сложившейся угрозой населению, сотрудниками МЧС ДНР проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности, — говорится в сообщении.
Для эвакуации граждан из зоны опасности открыты пункты временного размещения по адресам: —ДК Куйбышево, проспект Панфилова, 86; тел. 071-319-48-14;
—Школа № 66, улица Дмитрия Козака, 16; тел. 071-307-45-80;
— Школа №55, проспект 9 Января, 1а; тел. 071-307-45-80.
Напомним, сегодня, 25 сентября, в Куйбышевском районе Донецка на территории алюминиевого завода произошел пожар в результате обстрела со стороны ВСУ.
Читайте также:
Военные медики, прибывшие на место пожара в Куйбышевском районе, попали под обстрел
Два санитарных автомобиля, прибывшие на место пожара в Куйбышевском районе, попали под обстрел украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»