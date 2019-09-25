2019-09-25T15:05:08+03:00
Политика

МЧС эвакуирует жителей из зоны опасности в Куйбышевском районе

Граждан, находящихся в зоне опасности эвакуируют в центры временного содержания
Ольга ГОРДО
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МЧС эвакуирует жителей из опасной зоны. Фото: vk.comМЧС эвакуирует жителей из опасной зоны. Фото: vk.com
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Из-за пожара в Куйбышевском районе Донецка сотрудниками МЧС ДНР проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

- В связи со сложившейся угрозой населению, сотрудниками МЧС ДНР проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности, — говорится в сообщении.

Для эвакуации граждан из зоны опасности открыты пункты временного размещения по адресам: —ДК Куйбышево, проспект Панфилова, 86; тел. 071-319-48-14;

—Школа № 66, улица Дмитрия Козака, 16; тел. 071-307-45-80;

— Школа №55, проспект 9 Января, 1а; тел. 071-307-45-80.

Напомним, сегодня, 25 сентября, в Куйбышевском районе Донецка на территории алюминиевого завода произошел пожар в результате обстрела со стороны ВСУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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