2019-09-25T13:12:30+03:00
Политика

Военные медики, прибывшие на место пожара в Куйбышевском районе, попали под обстрел

Два санитарных автомобиля, в которых находились военные медики, попали под обстрел
Ольга ГОРДО
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Военные медики попали под обстрел. Фото: https://dan-news.infoВоенные медики попали под обстрел. Фото: https://dan-news.info
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Два санитарных автомобиля, прибывшие на место пожара в Куйбышевском районее, ппали под обстрел украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.

- Два санитарных автомобиля подверглись обстрелу со стороны военнослужащих 28-й механизированной бригады. К счастью, медперсонал находился в этот момент на безопасном удалении, никто из медиков не пострадал, — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, обстрел корректировался с беспилотного летательного аппарата. В результате огня, медицинский транспорт был посечен осколками.

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Продолжающийся обстрел Куйбышевского района не позволяет экстренным службам подъехать к месту возгорания

ИСТОЧНИК KP.RU

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