Военные медики, прибывшие на место пожара в Куйбышевском районе, попали под обстрел
Два санитарных автомобиля, прибывшие на место пожара в Куйбышевском районее, ппали под обстрел украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.
- Два санитарных автомобиля подверглись обстрелу со стороны военнослужащих 28-й механизированной бригады. К счастью, медперсонал находился в этот момент на безопасном удалении, никто из медиков не пострадал, — сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, обстрел корректировался с беспилотного летательного аппарата. В результате огня, медицинский транспорт был посечен осколками.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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