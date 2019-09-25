2019-09-25T10:09:16+03:00
Политика

Жительница Трудовских: «Обстрел продолжается до сих пор. Дети пошли в школу»

«Комсомолка» поговорила с жителями районов, куда сегодня прилетало
Ольга ГОРДО
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Крупный пожар в Донецке. Фото: http://dnr-live.ruКрупный пожар в Донецке. Фото: http://dnr-live.ru
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«Комсомолка» связалась с жительницей поселка Трудовские Светланой, которая сообщила, что обстрел поселка продолжается до сих пор:

- Обстрел идет до сих пор. Не могу сказать, что горит – пока обстрел, носа не высовываешь. Но, смотрю, дети в школу идут, запаха дыма нет. Возможно, в стороне Александровки, я там слышала придет. Очень слышно сторону Абакумова – что-то тяжелое приземляется, и сторона Александровки слышна.

С Абакумова сообщают, что обстрел не прекращался всю ночь:

- Часов в пять только уснула, верней вырубилась уже. Бахали всю ночь. Особенно та сторона Старомихайловки. Там же не прекращается. Накануне ездила проведать родственников туда. Ближе к вечеру, они говорят – «Иди уже домой, а то ща летать начнет всякое, а когда летает к нам скорая по прежнему не приезжает. Мы-то привычные, нам некуда, а у тебя внуки». Только села в транспорт, немного отъехала и начали укры насыпать по Старомихайловке.

Между тем, появился официальный комментарий по поводу сегодняшнего крупного пожара. Глава администрации Куйбышевского района Иван Адамец сообщил, что в Куйбышевском районе Донецка произошло возгорание в районе Западного промышленного узла. Других комментариев на этот час нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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