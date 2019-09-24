Зрада зрадная: Паспорта РФ, выданные жителям ЛДНР, признаются Германией
С момента знаменитого указа Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для жителей ЛДНР не утихают слухи о неполноценности этих паспортов.
Больше всего в этом усердствуют украинские СМИ. И вот досада!
- Правительство Германии признает российские паспорта жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, выданные в упрощенном порядке по указу президента РФ Владимира Путина, - ответили на запрос депутата от Свободной демократической партии Германии Ренаты Альт, информирует Bild.
Отмечается, что правительство Германии не делает различий между обычными паспортами граждан России и российскими паспортами жителей ДНР и ЛНР.
Сообщается о том, что с апреля немецкие власти выдали почти 100 000 виз владельцам российских паспортов. Однако пока неизвестно, сколько виз было выдано владельцам таких паспортов с Донбасса.
По словам Альт, несмотря на то, что федеральный канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас критикуют выдачу российских паспортов, в эти документы до сих пор легко ставится немецкая виза, поскольку Германия «ждет общеевропейского решения».
ИСТОЧНИК KP.RU
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