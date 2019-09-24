Зрада зрадная: Паспорта РФ, выданные жителям ЛДНР, признаются Германией

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-24T18:19:41+03:00

Германия - с одной стороны критикует, с другой - ставит дончанам визы в паспорта РФ. Фото: ДАН

Правительство Германии не делает различий между обычными паспортами граждан России и российскими паспортами жителей ДНР и ЛНР

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С момента знаменитого указа Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для жителей ЛДНР не утихают слухи о неполноценности этих паспортов.

Больше всего в этом усердствуют украинские СМИ. И вот досада!

- Правительство Германии признает российские паспорта жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, выданные в упрощенном порядке по указу президента РФ Владимира Путина, - ответили на запрос депутата от Свободной демократической партии Германии Ренаты Альт, информирует Bild.

Отмечается, что правительство Германии не делает различий между обычными паспортами граждан России и российскими паспортами жителей ДНР и ЛНР.

Сообщается о том, что с апреля немецкие власти выдали почти 100 000 виз владельцам российских паспортов. Однако пока неизвестно, сколько виз было выдано владельцам таких паспортов с Донбасса.

По словам Альт, несмотря на то, что федеральный канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас критикуют выдачу российских паспортов, в эти документы до сих пор легко ставится немецкая виза, поскольку Германия «ждет общеевропейского решения».

ИСТОЧНИК KP.RU